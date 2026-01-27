Benemerenza civica Piacenza Primogenita entro il 20 febbraio le candidature
Entro venerdì 20 febbraio alle 12, le candidature per la benemerenza civica
È venerdì 20 febbraio, entro le 12, il termine entro cui far pervenire al Comune di Piacenza - scrivendo, anche da una casella di posta elettronica non certificata, all'indirizzo [email protected] - le candidature per l'edizione 2026 della benemerenza civica "Piacenza.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Approfondimenti su Piacenza Primogenita
PD Frosinone, ufficializzate le date del congresso: candidature entro il 9 dicembre, assemblea provinciale a febbraio
Ultime notizie su Piacenza Primogenita
Legnano: consegnate le benemerenze civiche. Premiati eroismo, volontariato e attività medicaLegnano, 6 novembre 2025 – Sala degli Stemmi gremita, come ormai capita da anni, per le benemerenze civiche assegnate nella giornata di ieri, mercoledì 5 novembre, in occasione di San Magno, patrono ... ilgiorno.it
Piacenza Ci vediamo il 24 gennaio nella nostra città per la manifestazione. La remigrazione e la riconquista passa anche dalla Primogenita d'Italia. È finito il tempo delle lamentele sui social, è ora di agire. Non ci sono scuse stavolta: scendete in strada con - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.