Benemerenza civica Piacenza Primogenita entro il 20 febbraio le candidature

Entro venerdì 20 febbraio alle 12, le candidature per la benemerenza civica

È venerdì 20 febbraio, entro le 12, il termine entro cui far pervenire al Comune di Piacenza - scrivendo, anche da una casella di posta elettronica non certificata, all'indirizzo [email protected] - le candidature per l'edizione 2026 della benemerenza civica "Piacenza.

PD Frosinone, ufficializzate le date del congresso: candidature entro il 9 dicembre, assemblea provinciale a febbraio

