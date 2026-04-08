A Pellaro nascerà un progetto di housing sociale con un parco | consegnati i lavori
A Pellaro sono iniziati i lavori di riqualificazione urbana in un bene confiscato alla criminalità organizzata. L’intervento riguarda la realizzazione di un progetto di housing sociale accompagnato dalla creazione di un parco pubblico. L’Amministrazione comunale ha consegnato ufficialmente il bene alla ditta incaricata di eseguire i lavori, segnando l’avvio di un intervento volto alla riqualificazione dell’area.
Avviato l’intervento di rigenerazione urbana a San Giovanni di Pellaro. Un bene confiscato alla criminalità organizzata è stato consegnato dall’Amministrazione comunale alla ditta incaricata dei lavori. Sul posto erano presenti il sindaco di Reggio Calabria, Domenico Battaglia, l’assessore ai. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Difesa costiera, Versace: "Consegnati i lavori per la messa in sicurezza del litorale a Pellaro"Parte ufficialmente l’operazione di rafforzamento e tutela della costa di Pellaro: la Città Metropolitana ha consegnato alla ditta aggiudicataria i...
Nascerà a Tor Sapienza a Roma ‘Finalmente Casa’, progetto innovativo di cohousing sociale(Adnkronos) – Offrire spazi abitativi a chi ne ha bisogno, ma anche favorire dialogo e inclusione.