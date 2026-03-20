Nascerà a Tor Sapienza a Roma ‘Finalmente Casa’ progetto innovativo di cohousing sociale

(Adnkronos) – Offrire spazi abitativi a chi ne ha bisogno, ma anche favorire dialogo e inclusione. ‘Finalmente Casa!’ progetto innovativo di cohousing sociale, nasce dalla volontà di sviluppare a Tor Sapienza, periferia Est di Roma, nuove forme di convivenza e integrazione, ad opera della Comunità di Sant’Egidio, che da molti anni è presente in questo quartiere supportando i più fragili come anziani soli, famiglie in difficoltà e migranti giunti con i corridoi umanitari. Un’ex area industriale di 2.400 metri quadri verrà recuperata e riconvertita in nuovi alloggi. A realizzare il progetto è Leonardo Maria Del Vecchio che questa mattina a Roma, nella sede di Sant’Egidio, ha incontrato Marco Impagliazzo, presidente della Comunità. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Roma, sequestrati tra Esquilino e Tor Sapienza articoli di bigiotteria e giocattoli non sicuriRoma, 12 febbraio 2026 – Oltre un milione tra articoli di bigiotteria e accessori di abbigliamento contraffatti sono stati sequestrati dai finanzieri...

Approfondimenti e contenuti su Tor Sapienza

Nascerà a Tor Sapienza a Roma ‘Finalmente Casa’, progetto innovativo di cohousing socialeIl progetto promosso dalla Comunità di Sant'Egidio con il contributo di Leonardo Maria Del Vecchio. Un'ex area industriale sarà trasformata in alloggi per anziani, famiglie in difficoltà e migranti, c ... adnkronos.com

Sant'Egidio: nascerà a Tor Sapienza Finalmente casa!, il progetto di cohousing sociale che favorisce l'integrazioneOffrire spazi abitativi a chi ne ha bisogno, ma anche favorire dialogo e inclusione. Finalmente Casa!, progetto innovativo di cohousing sociale, nasce dalla volontà ... ilmessaggero.it