Terni dalla paura per l' albero crollato su un auto all' intervento | da abbattere due pini in via Carducci

Questa mattina, il Comune di Terni ha deciso di abbattere due pini in via Carducci dopo il crollo di domenica sera. L’episodio aveva fatto temere il peggio, quando un pino domestico era finito su un’auto in transito, sfiorando una tragedia. Ora si lavora per mettere in sicurezza la zona e prevenire altri incidenti.

Dalla tragedia sfiorata, all'intervento. Dopo il pino domestico crollato domenica sera su un suv in transito in via Carducci, il Comune di Terni si muove con un'ordinanza urgente per la messa in sicurezza dell'area. L'incidente, avvenuto intorno alle 19.40 di domenica 25 gennaio in direzione viale dello Stadio, ha causato tanta paura e danni all'auto, ma fortunatamente nessun ferito. A seguito del sopralluogo effettuato dopo l'episodio, Palazzo Spada ha disposto l'abbattimento di due pini domestici presenti nella stessa aiuola in cui si trovava l'albero crollato. Le piante, situate su area privata, sono state giudicate a rischio per tronco inclinato e chioma sbilanciata, condizioni aggravate dalla caduta del primo albero.

