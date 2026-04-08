A Novara gli scatti di Hamzi Hamado raccontano L’altra Palestina

Il silenzio dei villaggi che non esistono più e la memoria che si fa immagine nel cuore della città. Ha preso il via oggi, mercoledì 8 aprile, il secondo appuntamento della rassegna fotografica "L'altra Palestina", ospitata nella suggestiva cornice del quadriportico di Palazzo Natta. Dopo aver. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

I grandi fotografi raccontano il mondo: al Mudec due secoli di storia in 100 scattiAttraversando le sale e sfogliando con lo sguardo le immagini, si è proiettati in diverse epoche e mondi.

A caccia di scatti che raccontano l'autenticità di Soriano nel CiminoSabato 11 aprile, a Soriano nel Cimino, prende avvio il progetto “Borghi maestri”, ideato da Confartigianato imprese Viterbo.