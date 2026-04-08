A Napoli l’omosessualità è ancora un tabù? Le testimonianze

A Napoli, la discussione sull’omosessualità continua a incontrare difficoltà, anche se negli ultimi anni si sono fatti passi avanti. Le testimonianze di chi vive questa realtà evidenziano ancora situazioni di disagio e pregiudizio, nonostante il riconoscimento di diritti e leggi a livello nazionale. Nel 2026, in Italia, il tema non è più considerato un argomento nascosto o marginale, ma le esperienze quotidiane rivelano che ci sono ancora sfide da superare.

Nel 2026 parlare di omosessualità in Italia non significa più affrontare un tema invisibile o marginale. Le leggi, il dibattito pubblico e la presenza nei media hanno contribuito a rendere l’argomento parte della discussione quotidiana. Tuttavia, il modo in cui questa realtà viene vissuta cambia. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Rischiano l’ergastolo per un bacio: i Paesi dove l’omosessualità è ancora un reatoWendy Faith e Alesi Diana Denise sono state arrestate ad Arua City con l’accusa di omosessualità e ora affrontano pene… Wendy Faith e Alesi Diana... Leggi anche: Se le foibe sono ancora un tabù Argomenti più discussi: Napoli Pride ritrovata unità verso l’edizione del trentennale; Napoli, Corte d'Appello conferma condanne al branco che derubò e violentò due ragazze trans; Tutela internazionale dell’orientamento sessuale: perché è importante; Da Sanremo 1972 alla deriva USA: l’ombra delle terapie riparative. Con la maglia del Napoli ha collezionato 101 presenze dal 1997 al 2001, segnando 28 gol: vediamo in quanti lo hanno riconosciuto - facebook.com facebook Il sindaco di Napoli #Manfredi: " #DeLaurentiis cittadino onorario I tempi sono maturi" x.com