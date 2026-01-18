Le foibe rappresentano un capitolo difficile della storia italiana, ancora oggi fonte di discussioni e tensioni. Recentemente, alcuni genitori degli studenti dell’Istituto Virgilio di Roma hanno manifestato opposizione a un viaggio scolastico nei luoghi di questa tragedia, sollevando domande sulla consapevolezza storica e sul modo di affrontare eventi così delicati. Un tema che coinvolge educazione, memoria e rispetto delle vittime, ancora al centro di un acceso dibattito pubblico.

Le foibe sono ancora un tabù. Almeno per alcuni genitori degli studenti dell'Istituto comprensivo statale Virgilio di Roma, che hanno fatto il diavolo a quattro per un viaggio scolastico sui luoghi del dolore, dove migliaia di italiani furono infoibati dai partigiani di Tito. I genitori politicamente corretti bollano il programma giudicandolo intriso di "ideologizzazione" e "nostalgismo". Per non parlare dell'impronunciabile "Italia irredenta" riferita ai territori che abbiamo perduto con la seconda guerra mondiale, che nessuno vuole riconquistare manu militari. Il povero dirigente scolastico, Alessio Santagati, è stato messo in croce per aver proposto un "viaggio d'istruzione" a "Trieste, Fiume, Pola, Rovigno, la foiba di Basovizza, Gorizia e Nova Gorica (capitale della cultura 2025), e il sacrario di Redipuglia". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Se le foibe sono ancora un tabù

Leggi anche: Renée Zellweger: «I figli? Sarei stata felice se fossero arrivati. Amare un uomo più giovane non è più un tabù. Bridget Jones insegna che puoi ridere ancora»

Leggi anche: Le verità «insolenti» sono tabù su Facebook

Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news.

Foibe, cosa sono i massacri di Tito e perché creano polemiche/ Strage di una sinistra che non vuole ricordare - In principio fu il negazionismo per decenni, in ultima analisi il vandalismo contro il centro memoriale e documentale di Basovizza: alla vigilia del Giorno del Ricordo 2025, il tema delle foibe torna ... ilsussidiario.net

Foibe e Giorno del ricordo: cos’è e perché si commemora il 10 febbraio - Il 10 febbraio è il Giorno del Ricordo: una ricorrenza istituita ventuno anni fa con una legge, la numero 92 del 30 marzo 2004, per "conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e ... repubblica.it

Foibe, giorno del ricordo tra atti vandalici e celebrazioni abusive - È successo nel weekend a Torino: solo uno degli ultimi episodi che segnano un giorno della memoria delle vittime delle Foibe ... avvenire.it

GIORNO DEL RICORDO AL PARCO DEDICATO ALLE VITTIME DELLE FOIBE Cavarzere , 17 gennaio 2026 Nel Giorno del Ricordo, per non dimenticare le vittime delle foibe e l’esodo Giuliano Dalmata, la Città di Cavarzere organizza una cerimonia comme - facebook.com facebook