Rischiano l’ergastolo per un bacio | i Paesi dove l’omosessualità è ancora un reato

Due donne sono state arrestate ad Arua City con l’accusa di omosessualità e rischiano l’ergastolo. Wendy Faith e Alesi Diana Denise sono state fermate dopo essere state viste insieme in pubblico. In alcuni paesi, l’omosessualità è ancora considerata un reato penale e può portare a pene severe, tra cui la detenzione a vita. La questione riguarda le leggi vigenti in diverse nazioni africane.

Wendy Faith e Alesi Diana Denise sono state arrestate ad Arua City con l’accusa di omosessualità e ora affrontano pene. Wendy Faith e Alesi Diana Denise sono state arrestate ad Arua City con l’accusa di omosessualità e ora affrontano pene severissime Il confine tra la libertà individuale e la repressione di Stato: la vita di due giovani donne è appesa a un filo per reato di omosessualità. Wendy Faith, musicista ventiduenne nota nel panorama artistico come Torrero Bae, e la ventunenne Alesi Diana Denise si trovano attualmente in stato di detenzione dopo un blitz della polizia. Le forze dell’ordine hanno fatto irruzione nella loro abitazione privata ad Arua City, nel nord-ovest del Paese, trasformando una sfera intima in un caso di rilevanza internazionale. 🔗 Leggi su Novella2000.it

Uganda, la storia della due donne arrestate dopo essersi baciate in pubblico: rischiano l’ergastoloIn Uganda due donne sono state arrestate dopo essersi baciate in pubblico. A riferirlo ad AFP è stato un portavoce del corpo di polizia, i cui agenti hanno messo in pratica il rispetto di quella che n ... blitzquotidiano.it

Uganda, due donne lesbiche arrestate per un bacio, denunciate dai vicini, rischiano l’ergastolo: senza avvocato dal 18 febbraioAd Arua i vicini le hanno fotografate e hanno chiamato la polizia. Il caso è stato trasmesso al procuratore di stato: rischiano l'ergastolo in base all'Anti-Homosexuality Act del 2023. gay.it

