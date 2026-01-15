I supermercati hanno gonfiato i prezzi del cibo? L’Antitrust apre un’indagine sulla grande distribuzione | i prezzi alimentari sono saliti del 24,9% in 4 anni 8 punti in più rispetto agli altri beni di consumo

L’Antitrust ha avviato un’indagine sulla crescita dei prezzi alimentari nella grande distribuzione. Negli ultimi quattro anni, i costi dei generi alimentari sono aumentati del 24,9%, superando di 8 punti percentuali l’incremento di altri beni di consumo. La questione riguarda il ruolo della grande distribuzione e le conseguenze sui produttori agricoli, che segnalano margini insufficienti.

I prezzi aumentano, ma la spesa aumenta di più: perché? - Se lo sta chiedendo l'Antitrust, che ha avviato un'indagine conoscitiva sulla grande distribuzione organizzata ... ilpost.it

Pensate di fare un pranzo veloce e sano con un po' di prosciutto o dei tortellini freschi Attenzione! Un'indagine shock ha rivelato che molti dei prodotti venduti nei supermercati più famosi nascondono verità inquietanti. Nitriti potenzialmente cancerogeni, quan facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.