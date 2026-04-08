A Marina c’è un nucleo storico di cervi della Duna

A Marina si trova un gruppo storico di cervi che vivono nella Duna. Questa mattina, l’operatrice forestale Silvia Farnedi ha aperto il cancello di un'area protetta e ha distribuito due carriole di mangime. Nel contenuto ci sono ortaggi, erba medica disidratata e pellet appositi per gli animali. La distribuzione avviene regolarmente per garantire l’alimentazione del nucleo di cervi.

L’operatrice forestale Silvia Farnedi apre il cancello e svuota dentro due carriole di mangime: ortaggi, erba medica disidratata e apposito pellet. Il branco di cervi si avvicina e il maschio dominante inizia mangiare, allontana gli altri con il muso, muovendosi come per scornarli. Ma i palchi sono caduti e si vede solo la loro base. Alcuni riescono a sfuggirgli e iniziano a mangiare. Gli altri attendono il loro turno. Nel frattempo, due giovani si scornano nel vicino stagno. "Guardate, stanno litigando", si preoccupa una bambina che li osserva da fuori. È iniziato così il tour dei Carabinieri Biodiversità alla scoperta del cervo italico di Marina di Ravenna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - A Marina c’è un nucleo storico di cervi della Duna Polemica sul piano sicurezza del Comune, Gambino: "Nel centro storico il vecchio nucleo della locale è quasi dimezzato"L'ex assessore alla Sicurezza della giunta Bucci, oggi consigliere comunale, attacca la giunta Salis: "Nel centro storico il vecchio nucleo della... Leggi anche: È crollata una porzione di edificio nel nucleo storico di Vestreno Argomenti più discussi: A Marina c’è un nucleo storico di cervi della Duna; Medioevo, le ricette dei veneti in un manoscritto inedito diventano un libro; Ancora pioggia, atteso miglioramento. Verso riapertura Nucleo - TUTTE LE NEWS; Indagine su Provincia Crotone, i nomi degli indagati. 7/4/26.Successo della mostra dell'artista cavarzerana Marina Giuriolo nella biblioteca di Cona: la pittrice ha coinvolto il pubblico, nell'ultimo fine settimana di marzo, grazie alla intensità e capacità espressiva delle opere presentate, come ha sottolineato il sind x.com FORMIA - Stamane in Comune primo tavolo tecnico dedicato all’istituzione dell’Area Marina Protetta. Un appuntamento di grande rilevanza istituzionale che segna l’avvio di un percorso strategico volto alla tutela dell’ecosistema marino e alla promozione di u - facebook.com facebook