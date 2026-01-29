È crollata una porzione di edificio nel nucleo storico di Vestreno

Questa pomeriggio nel centro storico di Vestreno si è verificato un crollo. Una parte di un edificio è improvvisamente venuta giù, creando scompiglio tra i residenti. I soccorritori sono già sul posto e stanno valutando la situazione. Nessuna informazione ancora sulle eventuali persone coinvolte.

Vigili del fuoco sul posto subito dopo il cedimento. Nessun ferito, coinvolti parzialmente altri immobili vicini Sono impressionanti le immagini del crollo che ha interessato oggi pomeriggio un edificio nel nucleo storico di Vestreno, località nel territorio di Valvarrone. Il cedimento è avvenuto intorno alle ore 17 e subito è scattato l'allarme con il pronto intervento dei vigili del fuoco. Stando alle prime informazioni a disposizione, fortunatamente non ci sarebbero persone ferite. Il comando dei vigili del Fuoco di Lecco è intervenuto con un'autopompa serbatoio partita dal vicino distaccamento di Bellano per le verifiche e la messa in sicurezza dell'abitazione.

