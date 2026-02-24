Polemica sul piano sicurezza del Comune Gambino | Nel centro storico il vecchio nucleo della locale è quasi dimezzato

Sergio Gambino, consigliere comunale del gruppo misto, critica il piano sicurezza del Comune di Genova, accusando che nel centro storico il numero di agenti della polizia locale si è quasi dimezzato. Questa riduzione, secondo Gambino, ha indebolito la presenza delle forze dell’ordine in una zona strategica, creando tensioni tra residenti e commercianti. La polemica riguarda la modifica delle risorse e l’impatto sulla sicurezza quotidiana in quella parte della città.

L'ex assessore alla Sicurezza della giunta Bucci, oggi consigliere comunale, attacca la giunta Salis: "Nel centro storico il vecchio nucleo della polizia locale è ormai quasi dimezzato" "La giunta Bucci - dice Gambino - aveva istituito il Nucleo centro storico della polizia locale, destinando 100 agenti equipaggiati e addestrati. Quando ho lasciato l’incarico di assessore alla Sicurezza, il numero era temporaneamente ridotto a 95 per il turn over. Con la sindaca Salis sono diventati 20 agenti in meno.Ricordo i tempi in cui sosteneva che la sicurezza si fa con la socializzazione e l’inclusione, non con la repressione dei reati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sicurezza, il nuovo piano del Comune: più controlli nelle aree critiche, nuovo servizio di prossimità nel centro storicoIl Comune ha avviato un nuovo piano di sicurezza dopo aver rilevato un aumento di episodi di degrado e vandalismo nelle zone centrali e periferiche.

Sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana: summit Cna-Comune sul futuro del centro storicoIl 22 gennaio si è tenuto un incontro tra Cna Rimini e il Comune di Rimini, con l’obiettivo di affrontare temi fondamentali per il centro storico: sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana.

