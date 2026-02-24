Polemica sul piano sicurezza del Comune Gambino | Nel centro storico il vecchio nucleo della locale è quasi dimezzato

Da genovatoday.it 24 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sergio Gambino, consigliere comunale del gruppo misto, critica il piano sicurezza del Comune di Genova, accusando che nel centro storico il numero di agenti della polizia locale si è quasi dimezzato. Questa riduzione, secondo Gambino, ha indebolito la presenza delle forze dell’ordine in una zona strategica, creando tensioni tra residenti e commercianti. La polemica riguarda la modifica delle risorse e l’impatto sulla sicurezza quotidiana in quella parte della città.

L'ex assessore alla Sicurezza della giunta Bucci, oggi consigliere comunale, attacca la giunta Salis: "Nel centro storico il vecchio nucleo della polizia locale è ormai quasi dimezzato" "La giunta Bucci - dice Gambino - aveva istituito il Nucleo centro storico della polizia locale, destinando 100 agenti equipaggiati e addestrati. Quando ho lasciato l’incarico di assessore alla Sicurezza, il numero era temporaneamente ridotto a 95 per il turn over. Con la sindaca Salis sono diventati 20 agenti in meno.Ricordo i tempi in cui sosteneva che la sicurezza si fa con la socializzazione e l’inclusione, non con la repressione dei reati. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Sicurezza, il nuovo piano del Comune: più controlli nelle aree critiche, nuovo servizio di prossimità nel centro storicoIl Comune ha avviato un nuovo piano di sicurezza dopo aver rilevato un aumento di episodi di degrado e vandalismo nelle zone centrali e periferiche.

Sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana: summit Cna-Comune sul futuro del centro storicoIl 22 gennaio si è tenuto un incontro tra Cna Rimini e il Comune di Rimini, con l’obiettivo di affrontare temi fondamentali per il centro storico: sicurezza, parcheggi e riqualificazione urbana.

Approfondimenti, notizie e discussioni

Temi più discussi: Piano neve, è polemica. Il consigliere Vecchio: Il Comune ci snobba. E domani si va in Aula; Groane e Brughiera briantea, rafforzato il piano sicurezza: sei reparti dei carabinieri nell'area; Voragine in centro ad Aversa, è polemica Matacena: area in sicurezza; Italia: pronto piano sicurezza per Trump a Cerimonia di chiusura.

polemica sul piano sicurezzaIl possibile arrivo di Trump a Milano fa scattare l’allarme. Manca un piano sicurezza e si temono contestazioni, come accaduto con il suo vice VanceAncora non ci sono né l'ufficialità dell'arrivo di Trump, né un piano sicurezza. Intanto è polemica per la telecronaca della discesa del bobista israeliano ... lanotiziagiornale.it

polemica sul piano sicurezzaSicurezza in centro storico e in altri quartieri, il piano del Comune per Genova. Salis: Vigilanza rafforzataLa sindaca sulla sicurezza: Tema da affrontare senza populismo. Vogliamo rispondere a esigenze che cambiano. In arrivo un nuovo servizio della polizia ... ilsecoloxix.it