A Gragnano il Consiglio comunale dei ragazzi compie vent’anni

A Gragnano, l’11 aprile, si celebrerà il ventesimo anniversario del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. La cerimonia commemorativa segnerà due decenni di attività dedicate alla partecipazione giovanile, come previsto dal calendario comunale. La giornata prevede eventi e incontri organizzati per ricordare questa esperienza, che si svolge regolarmente nel territorio da vent’anni. La ricorrenza coinvolgerà le istituzioni e i giovani cittadini del luogo.

L’11 aprile si festeggerà a Gragnano il ventennale del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze. «Non intendiamo festeggiare un semplice anniversario, ma ricordare vent’anni di lavoro e impegno per far sì che i nostri giovani smettessero di essere spettatori e diventassero protagonisti. Una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it Compie vent'anni la sezione ragazzi della biblioteca comunale di LancianoDa oggi, nella sede della biblioteca a Villa Marciani, ci saranno tre giorni di incontri con presentazioni, letture e laboratori creativi per... Si è insediato il consiglio comunale dei ragazziSi è insediato il consiglio comunale dei ragazzi di San Mauro Pascoli in collaborazione con l’istituto comprensivo, le classi quinte della scuola...