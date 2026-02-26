di San Mauro Pascoli in collaborazione con l’istituto comprensivo, le classi quinte della scuola primaria e le classi prima e seconda della scuola secondaria di primo grado. Sono 32 i nuovi consiglieri: Matteo Navacchia, Aurora Pesaresi, Alessandro Angelica, Camilla Bianchi, Giovanni Santarelli, Anna Magnani, Edoardo Barbieri, Gaia Pascuzzi, Tommaso Celli, Veronica Pollini, Angelo Vocale, Aurora Adamo, Alessandro Magnani, Emma Romagnoli, Corrado Buda, Asia Spagnuolo, Nicolò Santiago Puzziferri, Leandra Toshkollari, Federico Stefani, Aurora Caparco, Lorenzo Merloni, Ilaria Brandi, Mattia Sannito, Margherita Duranti, Claudio Reho, Elisa Lupoli, Giulio Gridelli, Margherita Fabbri, Filippo Collini, Giulia Sambito, Manuel D’Angiò e Isabel Domeniconi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi

Sarno, si è insediato il Consiglio Comunale dei RagazziIeri sera, nell’aula consiliare del Comune di Sarno, si è svolta la seduta di insediamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi e delle Ragazze, alla...

Sarno, si è insediato il Consiglio comunale dei ragazzi

Temi più discussi: Si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Vasto per il mandato 2026–2030; Lecco, Ordine dei Commercialisti: si è insediato il nuovo consiglio; Agenas. Si insediano il nuovo Cda, il Presidente Fedriga e il Direttore generale Tanese; Si è insediato il consiglio comunale dei ragazzi.

Trapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei CommercialistiTrapani: si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Commercialisti. Si è insediato il nuovo Consiglio dell'Ordine dei Dottori Co ... itacanotizie.it

Insediato il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti della provincia di TerniSi è insediato ufficialmente, lunedì 23 febbraio, il Consiglio dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia ... orvietosi.it

Si è insediato il consiglio dell’Ordine dei commercialisti di Vasto: «Quattro direttrici strategiche per il futuro» - facebook.com facebook

#Terni, #Ordine dei #commercialisti ’26-’30: insediato il consiglio. Rita #Amati #vicepresidente x.com