Thuram si è infortunato durante l’allenamento e ora rischia di saltare la partita contro l’Inter, lasciando la Juventus senza uno dei suoi pilastri difensivi. La sua assenza potrebbe costringere Spalletti a rivedere la formazione, magari inserendo un altro difensore o modificando il modo di giocare. Con il campionato in corso, questa possibile esclusione rappresenta un problema concreto per i bianconeri.

di Paolo Rossi Thuram indispensabile per questa Juve: cosa succederebbe in caso di forfait con l'Inter e come Spalletti potrebbe ridisegnare la sua squadra. Oggi è il 13 febbraio 2026, la vigilia dell'attesissimo Derby d'Italia. Perdere un giocatore dinamico come Khephren Thuram a ridosso di una sfida contro l'Inter (soprattutto considerando che all'andata, a settembre, fu decisivo con una doppietta nel pirotecnico 4-3) sarebbe sicuramente una tegola per Luciano Spalletti. Analizzando i tabellini della Juventus in questa stagione (34 partite totali finora, includendo Campionato, Champions League e Coppa Italia), emerge che Thuram non è partito titolare in 8 occasioni.

© Juventusnews24.com - Thuram indispensabile per questa Juve: cosa succederebbe in caso di forfait con l’Inter e come può cambiare la squadra di Spalletti. L’analisi in numeri

