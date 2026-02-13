Thuram indispensabile per questa Juve | cosa succederebbe in caso di forfait con l’Inter e come può cambiare la squadra di Spalletti L’analisi in numeri

Da juventusnews24.com 13 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Thuram si è infortunato durante l’allenamento e ora rischia di saltare la partita contro l’Inter, lasciando la Juventus senza uno dei suoi pilastri difensivi. La sua assenza potrebbe costringere Spalletti a rivedere la formazione, magari inserendo un altro difensore o modificando il modo di giocare. Con il campionato in corso, questa possibile esclusione rappresenta un problema concreto per i bianconeri.

di Paolo Rossi Thuram indispensabile per questa Juve: cosa succederebbe in caso di forfait con l’Inter e come Spalletti potrebbe ridisegnare la sua squadra. Oggi è il 13 febbraio 2026, la vigilia dell’attesissimo Derby d’Italia. Perdere un giocatore dinamico come Khephren Thuram a ridosso di una sfida contro l’Inter (soprattutto considerando che all’andata, a settembre, fu decisivo con una doppietta nel pirotecnico 4-3) sarebbe sicuramente una tegola per Luciano Spalletti. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO Analizzando i tabellini della Juventus in questa stagione (34 partite totali finora, includendo Campionato, Champions League e Coppa Italia), emerge che Thuram non è partito titolare in 8 occasioni. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

thuram indispensabile per questa juve cosa succederebbe in caso di forfait con l8217inter e come pu242 cambiare la squadra di spalletti l8217analisi in numeri

© Juventusnews24.com - Thuram indispensabile per questa Juve: cosa succederebbe in caso di forfait con l’Inter e come può cambiare la squadra di Spalletti. L’analisi in numeri

Tacconi rivela: «Spalletti può diventare uomo Juve, mi ha detto questa cosa sulla squadra. Con un po’ più di carattere si può rientrare per lo Scudetto»

Pagelle Juve Cremonese: Spalletti vero MVP di questa squadra, Thuram-Miretti-McKennie e il centrocampo risplende VOTI

Le pagelle di Juventus-Cremonese analizzano le prestazioni dei giocatori nella 20ª giornata di Serie A 202526.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

THURAM COSÌ NON VA! GIOCHI NELL’INTER, NON NELLA JUVE! HAI UMILIATO L’ INTER! CHIEDI SCUSA!

Video THURAM COSÌ NON VA! GIOCHI NELL’INTER, NON NELLA JUVE! HAI UMILIATO L’ INTER! CHIEDI SCUSA!

Argomenti discussi: Calcio Live News: tutte le notizie di giornata in tempo reale; Se il fischio non è uguale per tutti; Chi gioca al posto di Saelemaekers in Bologna-Milan? Le opzione per Allegri; Thuram è ancora indispensabile per questa Inter? Occhio che in estate….

thuram indispensabile per questaJuventus, Thuram: Inter? Vogliamo vincere. Papà Lilian sarà in tribuna, penso che tiferà per meKhephren Thuram ha rilasciato un'intervista a Sky Sport. Tra i temi trattati il derby d'Italia e gli obiettivi della Juventus ... gianlucadimarzio.com

Thuram, dalle critiche per il sorriso ai gol in Champions: Spiegare? No, interpretate ciò che voleteMarcus Thuram si è preso sulle spalle l‘Inter in Champions League. I nerazzurri erano chiamati al guado a tre mesi dall'onta della finale persa contro il PSG e il rientro è stato più che positivo, con ... fanpage.it