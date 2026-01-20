Dove si trova il tunnel stradale più lungo del mondo e perché al suo interno c'è un gioco di luci

Il tunnel di Lærdal, lungo 24,5 chilometri, è il più lungo al mondo e si trova in Norvegia, collegando le città di Aurland e Lærdal. Al suo interno, un sistema di luci è stato installato per migliorare la sicurezza e ridurre l’affaticamento dei conducenti, creando un ambiente più confortevole durante il passaggio. La sua struttura rappresenta un esempio di ingegneria moderna volta a garantire una guida più sicura e meno stressante.

Il tunnel di Lærdal, con i suoi 24,5 chilometri è il più lungo al mondo: collega le città di Aurland e Lærdal con ventilazione, controlli e luci progettate per ridurre la fatica alla guida.🔗 Leggi su Fanpage.it

