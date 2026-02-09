A Roma c’è il centro commerciale più antico del mondo | dove si trova

A Roma si trova il centro commerciale più antico del mondo. Non è come gli shopping mall moderni, ma un luogo che ha resistito nel tempo. La città ha mantenuto questa testimonianza di un passato commerciale, ancora aperta e visitabile. È un punto di interesse per chi vuole scoprire le radici dello shopping e della vita commerciale nella capitale.

La città di Roma custodisce il centro commerciale più antico del mondo, anche se è piuttosto diverso da come lo immaginiamo oggi. Non è un edificio né una galleria coperta, bensì un intreccio di strade che raccontano il lavoro, l'artigianato e la vita quotidiana della città ai tempi del Medioevo. Un quartiere commerciale a cielo aperto dove, secoli fa, si comprava, si vendeva e si produceva, in uno spazio urbano organizzato secondo regole precise e sorprendenti.

