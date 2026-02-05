Picchia la compagna incinta al nono mese e la minaccia con un coltello | trentenne arrestato

Un uomo di 30 anni è stato arrestato a Genova dopo aver picchiato la compagna, che è incinta al nono mese. L’uomo l’ha anche minacciata con un coltello. Nelle stesse ore, i carabinieri hanno arrestato anche un altro uomo per aver aggredito una donna, finita in ospedale con due costole rotte. Due episodi di violenza in poche ore, entrambi sotto gli occhi della città.

Due arresti in poche ore per violenza domestica a Genova. In un caso la vittima è una donna incinta al nono mese, nell’altro una donna finita in ospedale con due costole rotte.Il primo intervento dei carabinieri risale a mercoledì nel quartiere di Certosa. Un cittadino dello Sri Lanka, di circa.🔗 Leggi su Genovatoday.it Approfondimenti su Genova Violenza Furia cieca per gelosia a Tor Bella Monaca: picchia la compagna e la minaccia con un coltello Un episodio di violenza si è verificato a Tor Bella Monaca, dove una donna è stata aggredita dal proprio partner e minacciata con un coltello all’interno della propria abitazione. Minaccia la compagna con un coltello: 37enne arrestato Un uomo di 37 anni è stato arrestato a Perugia dopo aver minacciato la propria compagna con un coltello durante un episodio di lite. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Genova Violenza Argomenti discussi: Genova, picchia e minaccia con un coltello la compagna incinta al nono mese: arrestato; Ospitaletto: marito picchia la moglie incinta di 4 mesi, indagini in corso; Ospitaletto, ubriaco picchia la moglie di 22 anni incinta e scappa, indagini in corso; Picchia la moglie incinta in piazza e poi sparisce nel nulla: è ancora ricercato. Genova, picchia e minaccia la compagna incinta: arrestato facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.