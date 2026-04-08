Giovedì 16 aprile, nella Sala della Regina di Montecitorio, si tiene il quarto di sei seminari organizzati dalla Camera dei Deputati per commemorare l’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. L’evento, dedicato alla cultura socialista, inizia alle 14 e vede la partecipazione di Giorgio Mulè. La sessione fa parte di un ciclo di incontri che analizzano le diverse culture politiche sviluppatesi nel periodo costituente.

Giorgio Mulè ROMA – Giovedì 16 aprile, a partire dalle ore 14, nella Sala della Regina di Montecitorio si svolge il quarto appuntamento del ciclo di sei seminari organizzati dalla Camera sulle culture politiche in occasione dell’80° anniversario dell’elezione dell’Assemblea Costituente. Di “cultura socialista” parlano Claudio Martelli e Maurizio Degl’Innocenti, in dialogo con Alessandra Sardoni. Si prevede un saluto introduttivo del vice presidente della Camera dei Deputati, Giorgio Mulè. Per partecipare, è possibile prenotarsi dalle 10 di giovedì 9 alla pagina https:eventi.camera.iteventionline. I seminari sulle culture politiche sono promossi nel contesto delle iniziative per gli 80 anni della Repubblica, consultabili al link 80costituente. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

© Lopinionista.it - “80° Assemblea Costituente – La cultura socialista”, evento con Mulè

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