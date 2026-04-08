L'8 aprile 1492 si spegneva il protagonista di questa data, noto come “il Magnifico”, figura di spicco nel XV secolo a Firenze. La sua esistenza e il suo ruolo vengono ricordati anche attraverso un ritratto giovanile realizzato tra il 1459 e il 1462 da un artista fiorentino, che lo ritrae in un affresco all’interno di un palazzo storico della città. Oggi, in occasione di questa ricorrenza, la Rai ha dedicato un omaggio alla figura del Signore di Firenze.

Firenze, 8 aprile 2026 - Per tutti è “ il Magnifico”. Il suo destino è preannunciato dal ritratto giovanile che, tra il 1459 e il 1462, Benozzo Gozzoli esegue nell’affresco della cavalcata dei Magi, all’interno della cappella del palazzo mediceo di Via Larga, a Firenze. Oggi Paolo Mieli e il professor Franco Cardini lo raccontano a “ Passato e Presente”, in onda alle 13.15 su Rai 3 e alle 20.30 su Rai Storia in occasione dell’anniversario della sua morte, avvenuta l’8 aprile 1492. Il giovane rampollo della famiglia più in vista della città, nipote di Cosimo de Medici, è al centro del dipinto in abiti cavallereschi e in sella a un destriero. Poi compare una seconda volta, in una posizione più defilata, tra i personaggi del seguito, dove il pittore lo raffigura realisticamente, nei suoi dieci anni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - 8 aprile 1492, muore il Magnifico: la Rai omaggia il Signore di Firenze

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