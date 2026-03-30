In occasione dell’81° compleanno di Franco Battiato, Stefano Meneghetti ha pubblicato l’album

In occasione dell’81° compleanno di Franco Battiato, Stefano Meneghetti rende omaggio al Maestro con Fu un lampo magnifico!, album pubblicato nel giugno 2023 e ora riproposto in una ristampa a tiratura estremamente limitata. Un progetto che nasce come tributo musicale, ma che si sviluppa anche come riflessione artistica e spirituale attorno all’eredità lasciata da una delle figure più influenti della musica italiana. Più che un semplice disco celebrativo, Fu un lampo magnifico! si presenta come un percorso sonoro immersivo che attraversa suggestioni, memorie e visioni. Il lavoro di Meneghetti si colloca nel territorio della musica sperimentale e d’avanguardia, trasformando il ricordo di Battiato in una materia viva, capace di dialogare con il presente attraverso suoni, voci, paesaggi interiori e richiami culturali. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com

© Spettacolo.periodicodaily.com - Stefano Meneghetti omaggia Franco Battiato con “Fu un lampo magnifico!”

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