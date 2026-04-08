7 Aprile 2026 – Trump evoca lo sterminio di un’intera civiltà se Iran non cede

Il 7 aprile 2026, un ex presidente degli Stati Uniti ha pronunciato un messaggio in cui ha affermato che, se l’Iran non cederà, un’intera civiltà potrebbe scomparire per sempre. Ha dichiarato che, sebbene non desideri ciò, è probabile che si verificherà un evento di questa portata. La sua dichiarazione ha attirato l’attenzione su una potenziale escalation nelle tensioni tra i due paesi.

“ Stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà “. Lo ha scritto oggi il presidente americano Donald Trump sul social Truth. Sdegno è stato espresso da numerosi esponenti europei. Diverse persone stanno formando catene umane attorno a ponti e siti energetici in Iran, in risposta alle minacce del presidente statunitense Donald Trump di distruggere queste infrastrutture. Oltre 20 membri democratici del Congresso hanno chiesto al governo di invocare il 25mo emendamento della Costituzione per rimuovere “ un presidente ritenuto non idoneo all’incarico “. La portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha fatto sapere che il presidente Donald Trump è stato informato della proposta avanzata dal Pakistan, aggiungendo che “ arriverà una risposta “. 🔗 Leggi su Follow.it © Follow.it - 7 Aprile 2026 – Trump evoca lo sterminio di un’intera civiltà se Iran non cede Leggi anche: L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà” Leggi anche: Iran, Trump: ‘stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre’ Temi più discussi: Hormuz, l’ultimatum e il diritto: quando la minaccia entra nel campo dei crimini di guerra; Trump: accordo di cessate il fuoco di due settimane con l’Iran; Le prime pagine dei quotidiani di oggi 7 aprile: la rassegna stampa; Breve storia degli ultimatum di Trump all’Iran. Trump inizia il countdown, mazzata carburante sui voli, killer evaso per la seconda volta e le altre notizie da sapere per iniziare la giornataGli sforzi diplomatici sembrano non bastare. Bocciate le ipotesi di una tregua temporanea, il presidente americano Donald tempo ha prorogato di un giorno l'ultimatum a Teheran. La nuova data è martedì ... today.it Gli aggiornamenti sul conflitto in corsoL'ora X è confermata: le 20 di oggi, orario di New York. Poi – minaccia Trump – se l' Iran non siglerà un accordo, scatenerà l'inferno. «Ogni ponte sarà distrutto, ogni centrale elettrica fuori uso». tg.la7.it Dal 7 aprile 2026 è entrata in vigore una nuova legge che protegge il termine "artigianale" in Italia: ce lo racconta il nostro Ivan Simeone! #Economia - facebook.com facebook Ci vediamo a Padova domani 10 aprile alle 18.30! #ThisPactKills x.com