L’ex presidente degli Stati Uniti ha rivolto un messaggio minaccioso nei confronti dell’Iran, dichiarando che “stanotte morirà un’intera civiltà”. La dichiarazione si aggiunge a una serie di dichiarazioni sul tema, caratterizzate da un tono aggressivo e intimidatorio. Le parole sono state pronunciate in un contesto di tensione tra i due Paesi, senza che siano stati forniti dettagli specifici o una spiegazione ufficiale delle intenzioni.

Ancora una minaccia, sempre più dura. E, come sempre accade con Donald Trump, è difficile capire quanto voglia fare la voce grossa per far cedere l’Iran e quanto ci sia di vero nelle sue parole. “Stanotte morirà un’intera civiltà, per sempre. Non vorrei che accadesse, ma probabilmente succederà”, scrive il presidente degli Stati Uniti su Truth. Una minaccia che fa pensare a scenari catastrofici e che fa riferimento alla scadenza dell’ultimatum per trovare un accordo con Teheran sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Accordo che sembra lontanissimo, con l’ultima proposta statunitense rigettata dall’Iran. E da qui una nuova minaccia di Trump, che continua a non sapere come uscire dalla guerra. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

© Lanotiziagiornale.it - L’ultima minaccia di Trump all’Iran: “Stanotte morirà un’intera civiltà”

La minaccia di Trump all’Iran: “Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabile”Trump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran.

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Perché Trump sta minacciando di nuovo l’Iran

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La minaccia di Trump all’Iran: Un’intera civiltà morirà stanotte, non vorrei ma è probabileTrump minaccia nuovamente l’Iran a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum imposto dal presidente Usa a Teheran. Sul social Truth, infatti, Trump ha scritto un messaggio che fa rabbrividire: Un’inter ... tpi.it

«Un'intera civiltà morirà stanotte, per non essere mai più riportata in vita. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà». Lo afferma Donald Trump sul suo social Truth. - facebook.com facebook

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