Quaranta paesi della regione campana sono coinvolti in un progetto turistico promosso da My Fair Italy. L’obiettivo è offrire ai visitatori un’esperienza che valorizza il patrimonio di comunità, paesaggi e tradizioni locali. L’iniziativa, chiamata Destinazione Borghi nella Campania Divina, si propone di far conoscere queste aree attraverso un approccio contemporaneo ed elegante. La collaborazione si estende a numerosi piccoli centri della regione, con l’intento di promuoverne le caratteristiche distintive.

Un patrimonio diffuso di comunità, paesaggi e tradizioni diventa esperienza di viaggio attraverso Destinazione Borghi nella Campania Divina, iniziativa ideata e sviluppata da My Fair s.r.l. benefit e proposta attraverso il proprio tour operator My Fair Italy. A supporto della promozione è stata sviluppata una piattaforma web dedicata che consente di esplorare e selezionare itinerari ed esperienze in modo immediato. Nel progetto si inserisce anche Janèra, linea di cosmetica naturale ispirata ai rituali della terra e alle sapienze delle donne del Sud, espressione contemporanea e raffinata dell’identità dei territori. Il progetto, scelto e co-finanziato dalla Regione Campania (Mis. 🔗 Leggi su Primacampania.it

© Primacampania.it - 50 piccoli paesi campani coinvolti in un’iniziativa turistica elegante e contemporanea firmata My Fair Italy

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