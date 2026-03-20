Missione accessibilità corsi per i funzionari della cultura | ecco i musei campani coinvolti

Musei, archivi e biblioteche della Campania hanno preso parte all’ultima edizione di Missione accessibilità, un percorso di formazione promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali. L’iniziativa, co-progettata e ospitata dal Museo Egizio di Torino, ha coinvolto funzionari della cultura provenienti dalla regione, con l’obiettivo di migliorare le competenze nel settore.

Musei, archivi e biblioteche della Campania hanno partecipato all’ultima edizione di Missione accessibilità, il percorso di formazione promosso dal Ministero della Cultura e dalla Scuola nazionale del patrimonio e delle attività culturali, co-progettato e ospitato dal Museo Egizio di Torino. Per la prima volta, direttrici e direttori di musei, archivi e biblioteche italiani sono stati chiamati a raccolta per approfondire attivamente i temi dell’accessibilità, guardando alle migliori esperienze nazionali e internazionali. Con questa esperienza, ciascun direttore e ciascuna direttrice ha avuto l’opportunità di tradurre le conoscenze acquisite in scelte e pratiche per la propria organizzazione, per renderla sempre più accessibile, sostenibile e capace di dialogare con pubblici diversi. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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