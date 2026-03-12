Maria Grazia Cucinotta e Daiana Guspero sono le protagoniste di un evento dedicato al tango, una danza che unisce due donne con caratteri distinti ma accomunate dalla stessa passione. L’appuntamento mette in scena un confronto tra stili e personalità, offrendo al pubblico un’occasione di osservare da vicino l’eleganza e la seduzione di questa disciplina. La manifestazione si svolge in un contesto artistico e culturale dedicato alla danza.

Maria Grazia Cucinotta e Daiana Guspero. Due donne, due personalità intense, due modi diversi di raccontare un’unica passione, quella per il tango. Lunedì 16 marzo al Teatro Manzoni di Milano va in scena “Malena e il Tango”. Entrambe sono Malena, una donna che in una milonga di Buenos Aires, in un tempo senza tempo, racconta di sé, attraverso i suoi occhi scuri passa la storia di un ballo, di quel ballo simbolo di sensualità e passione. Maria Grazia Cucinotta è la voce narrante di una storia che Daiana Guspero balla e interpreta. Maria Grazia, com’è nato il connubio Cuccinotta-Guspero? “Quando Gianvito Pulzone mi ha proposto questo progetto, ho subito pensato che Malena non poteva essere nessun’altra che Daiana Guspero. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Malena e il Tango: l’elegante seduzione firmata Cuccinotta-Guspero

