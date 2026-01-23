L'ONU ha denunciato Teheran per violazioni dei diritti umani, evidenziando un bilancio di morti tra le 20.000 e le 30.000 vittime nella repressione delle proteste in Iran. L'agenzia internazionale segnala uccisioni sistematiche e una situazione che richiede attenzione e approfondimento. Questa denuncia sottolinea la gravità della crisi umanitaria e la necessità di monitorare gli sviluppi nel paese.

Il bilancio delle vittime della repressione delle proteste in Iran potrebbe superare le 20 mila persone. Lo ha affermato la relatrice speciale dell'Onu per i diritti umani in Iran, Mai Sato, citando informazioni fornite da medici all'interno del Paese. "Metterei la stima minima a oltre 5.000, secondo le organizzazioni più conservative, ma ho ricevuto rapporti che parlano di 20.000 morti, trasmessi soprattutto da medici coraggiosi con accesso a Starlink", ha dichiarato in un'intervista all'emittente australiana Abc. Sato ha aggiunto che le autorità iraniane stanno cercando di nascondere la portata delle violenze, obbligando le famiglie dei caduti a firmare documenti che li identificano come membri delle forze paramilitari Basij e imponendo pagamenti per il ritiro dei corpi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - L'Onu accusa Teheran: “Uccisioni sistematiche, il bilancio è spaventoso”. Il dato choc dei morti

Leggi anche: “Morti sul colpo”. Frontale spaventoso in Italia, il bilancio è tremendo: impatto devastante

Leggi anche: “Morti sul colpo”. Schianto spaventoso in Italia, il bilancio drammatico: traffico in tilt

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: Iran all'Onu accusa gli Usa, 'vogliono una scusa per attaccarci'; Iran all'Onu accusa gli Usa, 'vogliono una scusa per attaccarci'; Iran, riaperto lo spazio aereo. Usa chiedono un vertice al Consiglio di sicurezza dell’Onu; Il regime iraniano assicura che le proteste sono sotto controllo. Trump Cambiare leadership - Iran, pugno duro contro le minoranze: arrestati 12 membri della comunità Bahai.

L’ONU tace sulla crisi in Iran/ Su 87 esponenti, solo 5 hanno condannato la repressione degli ayatollahL'ONU tace sull'Iran: solamente cinque degli 87 alti rappresentati hanno condannato la repressione dei civili da parte del regime ... ilsussidiario.net

Iran replica all’ONU e a Trump: USA e Israele responsabili per le morti dei civiliDopo gli aiuti promessi da Trump alla popolazione dell'Iran in fase di protesta, Teheran replica duramente al tycoon e all'ONU. newsmondo.it

A dare la notizia sui social il ministero degli Esteri israeliano. Arrestato durante una manifestazione con l'accusa di propaganda contro il sistema islamico e di aver agito contro la sicurezza nazionale, era stato portato in carcere a Karaj, fuori Teheran - facebook.com facebook

La risposta migliore a chi accusa le “piazze italiane” di non mobilitarsi per l’ #Iran. #romaperteheran #Iranprotest #IranMassacre x.com