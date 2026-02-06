Moda Primavera 2026 | le nuove collezioni che definiranno l’estate**

La moda primavera 2026 si apre con le prime immagini delle campagne estive. Le nuove collezioni svelano già i trend che vestiranno le fashion addicted nei prossimi mesi. Designer e marchi hanno mostrato capi freschi e audaci, pronti a conquistare le strade e le spiagge. L’attesa si fa sentire, mentre le vetrine si riempiono di colori e stoffe leggere.

Le campagne moda della Primavera Estate 2026 si sono aperte ufficialmente con una serie di immagini che hanno già cominciato a definire il nuovo look di stagione. Con l'avvento dell'anno nuovo, le maison più prestigiate hanno presentato le loro collezioni, lanciando campagne visive che raccontano la nuova estetica dell'estate. Le immagini – da grandi cartelli pubblicitari nelle città più importanti alle pagine di magazine prestigiosi – si sono diffuse rapidamente sui social media, in particolare su Instagram, e sono diventate una fonte di ispirazione per i modelli e gli stilisti in cerca di nuove tendenze.

Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: dalle passerelle emergono tendenze che combinano eleganza e praticità, tradizione e innovazione.

Le tendenze moda per la primavera-estate 2026 si distinguono per la semplicità e il contrasto.

Argomenti discussi: 13 tendenze dalle collezioni pre-fall 2026 che ci accompagneranno nell'inverno (e oltre); Ecco 10 tendenze moda per il 2026 da copiare al front row delle sfilate di Parigi; 50 anni e non sentirli? Ecco quali tendenze seguire per la Primavera-Estate 2026; È la natura la tendenza moda 2026 più importante emersa dalle sfilate haute couture.

5 tendenze moda della primavera da sperimentare subitoL’inverno è in pieno svolgimento, con le sue temperature basse e le sue giornate uggiose. Eppure non è mai troppo presto per pensare alla bella stagione, almeno attraverso gli abiti e gli accessori. amica.it

Le nuove campagne moda della Primavera Estate 2026Dai maxi cartelloni pubblicitari delle grandi città ai feed di Instagram, passando per le pagine patinate dei magazine e le homepage delle maison più amate, l’inizio del nuovo anno segna il debutto de ... elle.com

