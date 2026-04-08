Il 19 novembre 2024 si svolgerà a Roma il primo Forum Nazionale della Formazione Interforze, dedicato al tema delle competenze come dominio strategico. L’evento si terrà presso il Centro Alti Studi Difesa, nella sede della Scuola Superiore Universitaria di Palazzo Salviati, a partire dalle 9 del mattino. Durante la giornata si discuterà di programmi di formazione e delle sfide legate allo sviluppo delle competenze nelle forze armate.

Il giorno 19 novembre 2024, si terrà a Roma, presso il Centro Alti Studi Difesa – Scuola Superiore Universitaria (Palazzo Salviati, Piazza della Rovere, 83 – 00165 Roma), dalle ore 09.00 alle ore 16.00, il “1° FORUM NAZIONALE DELLA FORMAZIONE INTERFORZE - Le competenze come dominio strategico”, evento promosso dal Sottosegretario di Stato al Ministero della Difesa, Senatrice Isabella Rauti con delega alla Formazione del personale civile e militare della Difesa. L’emersione di sfide nuove e multidimensionali, di minacce ibride, simmetriche e asimmetriche da parte di attori – statuali e non – capaci di operare nei domini tradizionali, ma anche... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Povertà dei trasporti, il 30 marzo il 1° Forum nazionale a MilanoTransport Poverty Lab, al via evento su un tema poco affrontato ma con ricadute dirette sulle opportunità di vita: la povertà dei trasporti ... ecodallecitta.it

Rapallo ospiterà il Forum nazionale Lions “Nel blu: una rete solidale per i disturbi dello spettro autistico” https://buff.ly/J9BcP2m - facebook.com facebook