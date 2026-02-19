Formazione e sviluppo di competenze nazionali per la cybersicurezza Confindustria e Polizia Postale con la partnership di HP promuovono l’evento nazionale

Confindustria e Polizia Postale hanno organizzato un evento nazionale sulla cybersicurezza a causa della crescente minaccia digitale. L'iniziativa, sostenuta anche da HP, si concentra sulla formazione di professionisti italiani nel settore. Durante l’appuntamento, saranno presentate nuove strategie di formazione e strumenti pratici per proteggere reti e dati sensibili. L’evento coinvolge esperti, istituzioni e aziende, tutti impegnati a migliorare le competenze nel campo della sicurezza informatica. La giornata si svolgerà presso la sede di Confindustria a Roma.

RETE ITS ITALY, Confindustria e Polizia Postale, con la partnership di HP, promuovono l'evento nazionale "Formazione e sviluppo di competenze nazionali per la cybersicurezza", appuntamento istituzionale dedicato al rafforzamento del capitale umano nei settori cybersecurity e intelligenza.