Il ministro della Difesa ha parlato alla Camera dei Deputati sul tema delle basi militari statunitensi in Italia. Durante il suo intervento ha affermato che rispettare gli accordi internazionali non implica necessariamente una situazione di conflitto. La discussione si inserisce in un dibattito più ampio sulla presenza militare straniera nel paese e sull’uso delle strutture italiane da parte degli Stati Uniti.

Il tema dell’ utilizzo delle basi militari italiane da parte degli Stati Uniti torna al centro del dibattito politico con l’intervento alla Camera dei Deputati del ministro della Difesa Guido Crosetto. L’informativa del governo arriva dopo le polemiche legate allo stop ai bombardieri diretti in Iran dalla base di Naval Air Station Sigonella, riaccendendo il confronto sul ruolo dell’Italia nelle strategie dell’alleanza occidentale. Nel suo intervento il ministro ha ribadito la linea di continuità seguita dai governi italiani negli ultimi decenni. «In oltre 75 anni nessun governo ha mai disatteso, messo in discussione o anche solo ventilato di non applicare i trattati tra Italia e Stati Uniti», ha affermato Crosetto, sottolineando come gli accordi bilaterali siano stati sempre rispettati da esecutivi di ogni orientamento politico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Basi Usa in Italia, Crosetto alla Camera: “Rispettare gli accordi non significa essere in guerra”

Tajani e Crosetto alla Camera, "'Italia non è in guerra. Sulla concessione delle basi Usa ...AGI - Al via nell'Aula della Camera, le comunicazioni del governo sulla guerra in Iran e la crisi in Medio Oriente.

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Crosetto e l'utilizzo delle basi militari Usa: "Rispettiamo i trattati, ma non siamo in guerra. In questo momento serve unità" - facebook.com facebook

Informativa del ministro Crosetto alla Camera sull'uso delle basi Usa: 'Sappiamo far rispettare i trattati, non siamo in guerra. Nessun governo ha mai messo in discussione gli accordi con gli Stati Uniti, il Paese ha bisogno di unità'. #ANSA x.com