007 First Light | tra origini tradimenti e il debutto di Lenny Kravitz

IO Interactive ha annunciato che il videogioco 007 First Light sarà disponibile dal 27 maggio su più piattaforme, tra cui PC, console di nuova generazione e Nintendo Switch 2. Il titolo introdurrà un James Bond inedito, ancora alle prime esperienze nel mondo dell’agente segreto. Sono stati rivelati alcuni dettagli sulla trama, che include origini, tradimenti e un’anteprima delle prime avventure del protagonista.

IO Interactive ha svelato nuovi dettagli narrativi su 007 First Light, il titolo che vedrà il debutto di un James Bond giovane e inesperto, previsto per il 27 maggio su PC, Xbox Series XS, PS5 e Nintendo Switch 2. Il del recente contenuto Beyond the Light riguarda l’inserimento dell’agente all’interno dell’MI6. La trama si configura come una storia a sé stante focalizzata sulle origini del protagonista, colto nel momento in cui lascia le fila dell’esercito per iniziare la sua carriera nei servizi segreti. L’evoluzione di un agente e i volti del servizio segreto. Michael Vogt, responsabile della sceneggiatura, ha chiarito che il percorso del personaggio non troverà una risoluzione definitiva entro i limiti di questo gioco. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 007 First Light: tra origini, tradimenti e il debutto di Lenny Kravitz Opel Firenze Rocks 2026, come comprare i biglietti per Lenny Kravitz e Salmo il 12 giugnoL'edizione 2026 dell'Opel Firenze Rocks si preannuncia più infuocata che mai, con la Visarno Arena pronta ad accogliere, da venerdì 12 a domenica 14... 007 First Light: 3 edizioni PS5, da 69€ a 299€Il 27 maggio 2026 segnerà l’arrivo di 007 First Light su PlayStation 5, un titolo che sta già trainando i preordini su Amazon con edizioni speciali a... 007 First Light: Trailer con Lenny Kravitz Temi più discussi: 007 First Light: la Triumph TF 250 X debutta con il lanciafiamme; Triumph entra nel mondo virtuale di 007; Una Triumph TF 250-X dotata di lanciafiamme per il nuovo videogioco di James Bond.; James Bond, Sydney Sweeney potrebbe essere la prima 007 sul set. 007 First Light: un nuovo trailer approfondisce la storia del giovane James BondIO Interactive ha pubblicato un nuovo episodio della rubrica Beyond the Light dedicata al tanto atteso 007 First Light, concentrandosi questa volta sulla componente narrativa. Il titolo, pensato com ... it.ign.com 007 First Light sembra un mix tra Uncharted e HitmanNel mostrarci per la prima volta il gameplay di 007 First Light, gli sviluppatori di IO Interactive ne parlano come si parla di una sposa che si prepara a salire sull'altare. Ci abbiamo messo ... multiplayer.it Il marchio inglesa cala un’altra carta d’assi nel mondo di James Bond: il marchio britannico diventa Official Motorcycle Partner del nuovo videogioco 007 First Light, in arrivo il 27 maggio - facebook.com facebook