Il 27 maggio 2026 segnerà l’arrivo di 007 First Light su PlayStation 5, un titolo che sta già trainando i preordini su Amazon con edizioni speciali a partire da 69,99 euro. Mentre il mercato italiano si prepara all’uscita, le opzioni di acquisto spaziano dalla Specialist Edition alla costosa Legacy Edition da 299,99 euro, offrendo ai collezionisti nazionali diverse strade per entrare nel mondo investigativo-stealth di James Bond. L’attesa per questo gioco è palpabile anche se il settore videoludico è ancora diviso tra chi attende Crimson Desert e chi punta tutto sull’universo di Ian Fleming. La data di lancio è ormai fissata e i canali di vendita online stanno registrando un interesse crescente per le versioni fisiche del prodotto. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 007 First Light: 3 edizioni PS5, da 69€ a 299€

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