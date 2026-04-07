Zlata grla | 450 giovani voci tra Italia e Slovenia a Gorizia

Il 17 e 18 aprile, il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia sarà teatro di Zlata grla, una rassegna dedicata ai giovani cantori. Centinaia di partecipanti, tra ragazzi e bambini, provenienti dal Friuli Venezia Giulia e dalla Slovenia, prenderanno parte all’evento. La manifestazione si svolgerà in due giornate e coinvolgerà un ampio pubblico con esibizioni corali di giovani voci.

Il Kulturni center Lojze Bratuž di Gorizia ospiterà il 17 e 18 aprile la rassegna Zlata grla, che vedrà l’ partecipazione di 450 giovani e piccoli cantori arrivati dal Friuli Venezia Giulia e dall’intera Slovenia. L’evento si apre venerdì 17 aprile alle ore 18 con un appuntamento non competitivo. In questa prima fase saliranno sul palco 11 gruppi provenienti da diverse località: Vrh Sv. Mihaela, San Mauro, Brazzano, Doberdò del Lago, San Floriano del Collio, Gorizia, Aurisina e Postumia. La programmazione prosegue sabato 18 aprile con le sfide competitive, divise in due blocchi orari. La mattinata inizierà alle 11.30 con i cori misti e giovanili di Podnanos, Aidussina, Slovenj Gradec e Idrija. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zlata grla: 450 giovani voci tra Italia e Slovenia a Gorizia Leggi anche: Sicurezza senza confini tra Italia e Slovenia, arrestato un latitante Voci giovani: un nuovo podcast dedicato ai giovani imprenditori e professionistiLa puntata zero del nuovo podcast “Voci giovani”, dedicato al confronto tra giovani imprenditori, professionisti e protagonisti del sistema...