Zirkzee Juve l’olandese piace ai bianconeri ma bisogna convincere il Manchester United Tutte le novità
La Juventus punta su Joshua Zirkzee, il centravanti olandese che piace molto ai bianconeri. Tuttavia, resta da convincere il Manchester United, che al momento detiene il cartellino dell’attaccante. La trattativa è in salita, ma i dirigenti juventini non mollano e cercano di trovare un accordo con i Red Devils.
Zirkzee Juve, il centravanti olandese piace ai bianconeri ma bisogna convincere il Manchester United. Tutte le novità di queste ore. La Juventus vede assottigliarsi il tempo a disposizione prima del gong finale del mercato di gennaio, con la necessità imperante di chiudere per una punta. Randal Kolo Muani resta l’obiettivo numero uno nella lista della dirigenza, ma la trattativa è diventata un percorso a ostacoli. MERCATO JUVE, LE ULTIME La situazione è molto complicata e il gol realizzato ieri sera in Champions League non ha fatto altro che peggiorare la situazione, alzando le pretese per il cartellino. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Approfondimenti su Zirkzee ManchesterUnited
Zirkzee Juve, ritorno di fiamma per l’olandese del Manchester United: sondaggio concreto dei bianconeri, cosa può succedere
La Juventus ha avviato un sondaggio concreto per il trasferimento di Joshua Zirkzee dal Manchester United.
Roma, Zirkzee ai margini del Manchester United: Massara accelera per l’olandese
Ultime notizie su Zirkzee ManchesterUnited
Argomenti discussi: I giri immensi di Zirkzee: dall'ipotesi Roma a separato in casa a Manchester e obiettivo Juve; Juventus su Zirkzee, nuovi contatti ma lo United fa muro: fissato il prezzo per cedere l'olandese; Mauro: Mateta? Uno che gioca nel Crystal Palace... Ecco perché sarebbe meglio Zirkzee; Juve, attaccante last minute: Zirkzee, Chiesa, Mateta, chi ha più chance di arrivare.
Juve, interessa Zirkzee, ma non alle condizioni dello UnitedJoshua Zirkzee, attaccante classe 2001 del Manchester United e della nazionale olandese, resta tra gli obiettivi della Juventus per rinforzare l'attacco in questi ultimi giorni di mercato. tuttojuve.com
Zirkzee nel mirino, la Juve non mollaLa Juventus rilancia su Joshua Zirkzee: possibile rinforzo offensivo a gennaio 2026 Con l’obiettivo di rinforzare il reparto offensivo, la Juventus sta valutando diversi profili nel ... tuttojuve.com
Gazzetta - Juventus, non solo Zirkzee: tutte le alternative a Kolo Muani facebook
#Zirkzee alla #Juve C'è l'apertura del #ManchesterUnited x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.