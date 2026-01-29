La Juventus punta a riportare in Italia Joshua Zirkzee, attaccante del Manchester United. Secondo le ultime notizie, i bianconeri hanno ottenuto l’apertura al prestito da parte del club inglese. Ora, stanno lavorando per chiudere la trattativa e rinforzare il reparto offensivo. Nel frattempo, si intensificano anche i discorsi su Kolo Muani, con gli Spurs che resistono alle offerte della Juventus.

Zirkzee Juve, Di Marzio svela la resistenza degli Spurs per il Kolo Muani, bianconeri in pressing mentre l’olandese attende il via libera in prestito. La corsa contro il tempo della Juventus per regalare un nuovo terminale offensivo a Spalletti si arricchisce di un capitolo intricato che sta mettendo a dura prova i nervi della dirigenza della Continassa. Secondo quanto riferito dall’esperto Di Marzio durante la trasmissione Calciomercato – L’Originale, la strada che porta al ritorno di Kolo Muani si è fatta improvvisamente ripida. Il Tottenham, club dove il francese milita attualmente, ha eretto un muro difensivo apparentemente invalicabile: gli Spurs non hanno dato alcuna apertura ufficiale e, al momento, non sembrano intenzionati a concedere la risoluzione anticipata del prestito, bloccando di fatto il rientro a Torino della punta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Zirkzee Juve, l'attaccante può tornare in Serie A: c'è l'apertura al prestito da parte del Manchester United. La strategia bianconera

