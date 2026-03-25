A Padova, presso la Scuola Internazionale di Comics, si è tenuto un incontro dedicato a “Animali domestici” con Bianca Bagnarelli. Il progetto “Le ragazze non sanno disegnare” continuerà nel 2026 con una serie di incontri che toccheranno le città di Padova, Brescia e Pescara.

Il progetto Le ragazze non sanno disegnare prosegue nel 2026 con un tour di incontri tra Padova, Brescia e Pescara. Un ciclo di talk - da marzo a giugno - con alcune tra le più interessanti autrici del fumetto contemporaneo per continuare a raccontare, attraverso la nona arte, uno sguardo femminile libero da stereotipi e sempre più centrale nel panorama culturale. Bianca Bagnarelli, Anna Dietzel, Katja Centomo + Barbara Canepa, Chiara Abastanotti + Igiaba Scego. Modera Jacopo Masini, scrittore, sceneggiatore e responsabile Marketing Coconino Press. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Bianca Bagnarelli a Padova con “Animali domestici”: incontro alla Scuola Internazionale di Comics

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