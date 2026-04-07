Zhegrova Juve 0 minuti contro il Genoa | dentro al momento del kosovaro L’analisi di quanto successo nelle ultime settimane

Nella partita contro il Genoa, Zhegrova non è sceso in campo, rimanendo in panchina per tutta la durata del match. Negli ultimi tempi, il giocatore ha avuto poche occasioni di essere impiegato in campo, con alcuni cambi di formazione che hanno influenzato il suo ruolo. La stagione ha visto alcune assenze e sostituzioni che hanno limitato il suo impatto in campo.

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