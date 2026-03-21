Zhegrova, giocatore dell Juventus, potrebbe non scendere in campo nella prossima partita contro il Sassuolo a causa di un affaticamento muscolare. L’esterno kosovaro non si sente al massimo delle sue condizioni e il suo forfait resta una possibilità concreta. La squadra si sta preparando anche senza di lui, in attesa di eventuali aggiornamenti sulla sua condizione.

Zhegrova Juve, l’esterno kosovaro potrebbe saltare la delicata partita contro il Sassuolo a causa di un fastidioso affaticamento muscolare. La Juventus affronta un imprevisto dell’ultima ora in vista del fondamentale impegno di campionato in programma questa sera. Secondo le indiscrezioni pubblicate oggi sulle pagine della Gazzetta dello Sport, Edon Zhegrova potrebbe saltare l’attesa sfida contro il Sassuolo. L’esterno kosovaro ha accusato un leggero problema fisico e la sua presenza è a forte rischio. Luciano Spalletti valuta con estrema attenzione l’evolversi della complessa situazione clinica, consapevole di quanto il giocatore sia prezioso per scardinare le difese avversarie grazie alla sua eccellente e raffinata tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zhegrova Juve, il kosovaro salta la sfida contro il Sassuolo? Non è al meglio, il forfait è possibile: gli aggiornamenti

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