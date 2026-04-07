Zeudi Di Palma, vincitrice di Miss Italia 2021 e tra le streamer più seguite su Twitch, è intervenuta a Belve per parlare delle sue esperienze. Durante l’intervista, ha spiegato come ha utilizzato 50mila euro ricevuti dai fan. Ha inoltre affrontato il tema della relazione con l’ex di Chanel Totti, offrendo dettagli sulla loro storia e sui momenti condivisi.

Zeudi Di Palma, Miss Italia 2021 e oggi tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, a Belve per raccontarsi senza filtri. Tra i temi più discussi, quello del fondo da 50mila euro raccolto dai fan dopo la finale del Grande Fratello, nato con l’intento simbolico di attribuirle il premio non vinto. Alla domanda diretta di Francesca Fagnani – “Questo fondo è arrivato?” – la risposta è stata immediata: “Sì, e l’ho usato nel modo migliore”. Una scelta che l’influencer rivendica, pur ammettendo le perplessità iniziali. “È troppo, certo”, ha riconosciuto, spiegando di aver pensato, in un primo momento, di restituire il denaro. Le critiche non sono mancate, soprattutto per l’opportunità di accettare una cifra così consistente dai propri sostenitori. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Zeudi Di Palma a Belve svela come ha usato i 50mila euro dei fan. E parla dell’ex di Chanel Totti

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Zeudi Di Palma a Belve: “I 50mila euro donati dalla mia fanbase? Usati per studiare recitazione”Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve.

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Su Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook