Chanel Totti è intervenuta in un programma televisivo insieme a Filippo Laurino, figlio di un ex calciatore. Durante l'intervista, ha parlato di aver ereditato dal padre il fisico, anche se non si vede. La ragazza ha condiviso alcuni dettagli sulla sua esperienza e sulle somiglianze con il genitore, senza approfondire altre questioni personali o motivazioni.

Tra i concorrenti di “Pechino Express”, che scatterà giovedì sera su Sky e in streaming su Now, c’è anche Chanel Totti, 18 anni, che partecipa con l’amico d’infanzia Filippo Laurino, figlio di Graziella Lopedota, la manager di Ilary Blasi e altri personaggi dello spettacolo. Fare un’esperienza in tv? Perché no? Tutto è nato da una vacanza insieme alle Maldive con le loro mamme, ed eccoli insieme nella squadra dei “Raccomandati”. Chanel, 18 anni, si presenta vestita casual in jeans e giubbotto larghi con scarpe da tennis e chiarisce subito: “Ci chiamiamo “raccomandati” così non lo dicono gli altri.”. “E perché è vero” conclude lui scoppiando a ridere. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Chanel Totti: "Cosa ho preso da papà? Il fisico, che non si vede?"

