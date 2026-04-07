Stasera a Belve sarà ospite Zeudi Di Palma, che durante la conversazione parlerà di un tatuaggio realizzato su un uomo di nome Cristian Babalus, noto per essere stato l’ex di Chanel Totti. La donna condividerà dettagli riguardanti il tatuaggio e il rapporto passato del uomo. La puntata proporrà anche altre interviste e rivelazioni legate a personaggi pubblici e vicende personali.

Ospite stasera a Belve anche Zeudi Di Palma che rivelerà di aver tatuato una vagina a Cristian Babalus, ex di Chanel Totti Grande attesa questa sera per la prima puntata diBelve, il programma di Francesca Fagnani è pronto a tornare con graffianti interviste. Ci saranno:Amanda Lear,Micaela RamazzottieZeudi Di Palma. A proposito della partecipazione di quest’ultima sono sortegià alcune polemichepoiché alcuni ritengono che non abbia abbastanza fama da meritare l’invito e che non abbia contenuti interessanti da raccontare. Sebbene va detto cheZeudiè un personaggio molto amato all’estero e che, soprattutto tra i suoi fan, c’è curiosità nell’ascoltare‘che belva si sente’. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Belve anticipazioni, Zeudi Di Palma e la rivelazione sull’ex di Chanel Totti

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Su Rai2 in prima serata le confidenze a Francesca Fagnani. Ospiti della puntata anche Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma. - facebook.com facebook