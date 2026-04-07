Zeudi Di Palma, nota per la sua partecipazione al Grande Fratello, è stata intervistata da Francesca Fagnani nel nuovo ciclo di Belve. Durante l'intervista, ha parlato dei soldi ricevuti dai fan, spiegando di averli inizialmente voluti restituire, ma di averli poi utilizzati per frequentare corsi di recitazione. La sua presenza sullo sgabello ha attirato l'attenzione del pubblico e dei media.

Uno dei personaggi più controversi degli ultimi Grande Fratello arriva sullo sgabello di Belve. Zeudi Di Palma è tra le prime intervistate da Francesca Fagnani nel nuovo ciclo di puntate del programma di Rai 2. È l’occasione di nuove sparate, come l’utilizzo di soldi ricevuti dai fan come risarcimento della mancata vittoria nel reality di Canale 5 L’ex Miss Italia conferma che il fondo da ben 50.000 euro non solo le è arrivato, ma l’ha utilizzato – udite, udite – per studiare recitazione: È troppo, certo, ma ho utilizzato quei soldi bene, per studiare recitazione. All’inizio volevo restituire, sono stata molto attaccata, poi mi hanno fatto riflettere: puoi aiutare altri e aiutare te stessa con gli studi. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Zeudi a Belve: “I soldi ricevuti dai fan volevo restituirli ma poi li ho usati per studiare recitazione”

Zeudi Di Palma a Belve: “I 50mila euro donati dalla mia fanbase? Usati per studiare recitazione”Zeudi Di Palma si racconta a Francesca Fagnani nella prima puntata della nuova stagione di Belve.

Zeudi Di Palma a Belve, le accuse sulla sessualità: «Mi vedono così e non mi accettano». Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello – Il videoZeudi Di Palma, ex Miss Italia 2021 e tra le streamer più seguite al mondo su Twitch, si siede di fronte a Francesca Fagnani nella prima puntata...

Temi più discussi: Grande Fratello, Zeudi Di Palma a Belve: pronta a raccontarsi senza filtri; Belve, la nuova stagione; Zeudi Di Palma: il coming out, le polemiche, le zeudiners, i regali di lusso, le regole da rispettare e il segreto del suo impero social; Torna la sedia più scomoda della tv: stasera a Belve Amanda Lear, Micaela Ramazzotti e Zeudi Di Palma.

Zeudi Di Palma a Belve, così ho usato i 50mila euro della mia fanbaseMiss Italia 2021 e terza streamer al mondo su Twitch, Zeudi Di Palma, arriva sullo sgabello di Belve tra gli ospiti del programma di Rai2 ideato e condotto da Francesca Fagnani. (ANSA) ... ansa.it

Zeudi Di Palma a Belve: «Così ho usato i 50mila euro dei miei fan. A 14 anni sicura della mia omosessualità ma non mi accettavo»Tra le ospiti della prima puntata della nuova stagione di Belve c'è Zeudi Di Palma, miss Italia 2021 e terza streamer al mondo ... msn.com

Zeudi Di Palma a Belve, le accuse sulla sessualità: «Mi vedono così e non mi accettano». Che fine hanno fatto i soldi dei fan dopo la cacciata dal Grande Fratello - Il video x.com

Questa sera #ZeudiDiPalma sarà ospite a #Belve e tra le altre cose #FrancescaFagnani le ha chiesto se è vero che la sua grandissima fanbase ha raccolto e le ha donato un fondo di 50 Mila euro: "Si, e l’ho usato nel modo migliore” Fagnani ha continuato: "M - facebook.com facebook