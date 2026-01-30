Zelensky | Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri La tregua? Per ora è una possibilità

Zelensky accusa Mosca di aver interrotto lo scambio di prigionieri e mette in dubbio la possibilità di una tregua. Mentre il Cremlino non risponde sull’intesa di sette giorni annunciata da Trump, la pace tra Mosca e Kiev sembra allontanarsi ancora di più.

Mentre il Cremlino continua a rimanere in silenzio sulla tregua di sette giorni annunciata da Donald Trump, il processo di pace tra Mosca e Kiev subisce una nuova battuta d’arresto. Parlando con alcuni giornalisti, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri. «I russi hanno bloccato il processo. Non sono molto interessati allo scambio di persone perché ritengono che non porti loro nulla», ha detto il leader di Kiev. «Pensano che ci dia qualcosa. Ma credo che debbano pensare anche alla loro gente, ai loro militari», ha aggiunto Zelensky.🔗 Leggi su Open.online

Approfondimenti su Zelensky Mosca

Donald Trump annuncia che Vladimir Putin avrebbe accettato di non sparare per una settimana in Ucraina, durante la cosiddetta

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Zelensky Mosca

Argomenti discussi: Ucraina - Russia, le notizie sulla guerra in diretta | Zelensky: Non incontrerò Putin a Mosca, venga a Kiev se ha coraggio. Mosca: la Nato introduce elementi di conflitto nell'Artico; Guerra Ucraina - Russia, le news del 20 gennaio. Zelensky: Saremo a Davos se avremo armi necessarie per la difesa; New York Times: da inizio guerra sono morte o ferite in Ucraina 1,8 milioni di persone - Mosca: 18 droni ucraini abbattuti nei cieli russi; Guerra Ucraina Russia, Nyt: Quasi 2 milioni di soldati russi e ucraini uccisi o feriti.

Zelensky, Mosca ha interrotto lo scambio di prigionieri(ANSA) - ROMA, 30 GEN - Il presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. ... tuttosport.com

Zelensky: 'La Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri. Non incontrerò Putin a Mosca, venga a KievIl presidente Volodymyr Zelensky, parlando con i giornalisti, ha affermato che la Russia ha interrotto lo scambio di prigionieri perché non ritiene di trarne alcun vantaggio. I russi hanno bloccato ... ansa.it

#Tg2000 - #Ucraina, attacco a #Zaporizhzhia, Riprendono i #trilaterali #29gennaio #Tv2000 #Russia #Mosca #Kiev #Zelensky @tg2000it x.com

Il Cremlino gela ancora i negoziati: incontro Putin-Zelensky "solo se a Mosca". A Kiev 613 edifici restano senza riscaldamento, nei prossimi giorni previsti 30 gradi sottozero. L'americana Carlyle acquista le attività globali della petrolifera russa Lukoil - facebook.com facebook