Zavoli e l’etica della verità | il coraggio di sbloccare il potere

Durante un incontro a Lamezia Terme, alcuni anni fa, Sergio Zavoli ha paragonato il proprio ruolo di giornalista a quello di un ex governatore regionale. In quell’occasione, Zavoli ha affrontato il tema dell’etica della verità, sottolineando l’importanza di sbloccare il potere attraverso un’informazione corretta e responsabile. La discussione ha coinvolto vari aspetti della professione giornalistica, con un focus sulla responsabilità di raccontare fatti e realtà senza compromessi.

Sergio Zavoli ha accostato la propria figura professionale a quella di Agazio Loiero, ex governatore della Regione Calabria, durante un incontro svoltosi a Lamezia Terme diversi anni fa. Il fulcro del discorso riguardava l’etica della verità e l’audacia necessaria per esprimere opinioni che potrebbero risultare sgradevoli ad alcuni. L’evento di Lamezia Terme ha il giornalista rispondere a un interrogativo specifico sulla natura del suo legame con Loiero, in particolare se i suoi interventi fossero stati influenzati da un rapporto di amicizia. In quell’occasione, Zavoli ha chiarito di possedere la capacità di separare gli affetti personali dall’attività pubblica dell’uomo, il quale si impegna concretamente per il bene della collettività. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Zavoli e l’etica della verità: il coraggio di sbloccare il potere Leggi anche: La storia di Bianca e il coraggio della verità Fede, etica e politica: il potere di Comunione e Liberazione in cittàAi tempi dell’università di chi scrive, quasi una trentina di anni fa, sentirsi dare del ‘ciellino’ era quasi un’offesa con cui si metteva al proprio...