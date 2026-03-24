‘Bianca è cambiata’ è il romanzo di Linda Traversi (Einaudi Ragazzi). È la storia di Bianca, una ragazza che ha paura di tutto, non ha amici ed è vittima di bullismo. La situazione si complica con la separazione dei genitori. Un giorno Bianca incontra tre ragazze interessate a fare amicizia. Per farsi accettare nel gruppo, inizia a inventare bugie sulla sua vita. Questo processo la spinge a mantenere quella ‘versione’ di sé. Se da un lato le menzogne sembrano offrirle rifugio, dall’altro la costringono a confrontarsi con il dolore di tradire se stessa. La narrazione invita a riflettere su quanto sia facile presentare versioni distorte di noi stessi per piacere agli altri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La storia di Bianca e il coraggio della verità

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