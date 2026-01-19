Fede etica e politica | il potere di Comunione e Liberazione in città

Fede, etica e politica: il ruolo di Comunione e Liberazione nelle città italiane. Quasi trent’anni fa, essere definito ‘ciellino’ significava spesso sottolineare un’appartenenza religiosa percepita come un’ostilità o un giudizio. Oggi, l’influenza di questa realtà si manifesta in modi più articolati, contribuendo al dibattito pubblico e alla vita sociale urbana, con un impatto che merita di essere analizzato con attenzione e obiettività.

Ai tempi dell'università di chi scrive, quasi una trentina di anni fa, sentirsi dare del 'ciellino' era quasi un'offesa con cui si metteva al proprio posto chi aveva l'ardire di qualche obiezione morale, peggio se religiosa. Si era ragazzi. Eppure, almeno in alcune facoltà, buona parte di quella.

Il potere di Comunione e Liberazione a Trieste: "La fede non è una questione di chiesa, ma di vita"

Il movimento Comunione e Liberazione ha radici profonde anche a Trieste, offrendo un percorso di fede che si integra nella vita quotidiana. Da decenni, invita a riflettere sul ruolo della fede come elemento fondamentale dell’esperienza umana, oltre i confini della semplice appartenenza religiosa. La presenza di CL nella città testimonia un approccio sobrio e autentico, che mira a vivere i valori spirituali come parte integrante del proprio cammino personale e sociale.

Il figlio di Del Piero via dalla Sanremese: “Teniamo fede alla nostra etica morale e sportiva”

Tobias Del Piero, 18 anni e figlio del leggendario Alex, si separa dalla Sanremese, club di Serie D con cui aveva firmato questa estate. La decisione riflette l’impegno del giovane atleta nel mantenere saldi i principi di etica e sportività, sottolineando il valore di una condotta corretta nel percorso professionale e personale. Un passo importante nella sua giovane carriera, all’insegna di rispetto e coerenza.

