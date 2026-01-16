La gestione del lupo se ne parla in un incontro a Pontedellolio

Venerdì 23 gennaio alle 20:30, nella Sala consiliare di Pontedellolio, si svolgerà un incontro sulla gestione del lupo, con particolare attenzione al declassamento della Convenzione di Berna. L'evento vedrà la partecipazione del deputato Francesco Bruzzone e offrirà un’occasione di approfondimento su tematiche ambientali e di tutela della fauna selvatica. Un momento di confronto dedicato a cittadini, esperti e rappresentanti istituzionali.

Venerdì 23 gennaio alle ore 20,30 alla Sala consigliare di Pontedellolio si terrà l'incontro "La gestione del lupo - Alla luce del declassamento della Convenzione di Berna" con la partecipazione del deputato Francesco Bruzzone.

