Bambini e natura se ne parla in un incontro alla Biblioteca ragazzi Giana Anguissola

Lunedì 24 gennaio alle ore 16, presso la Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola, si terrà l’incontro

"A testa alta", una serie modesta da far rabbrividire "Boris". Eppure magnetica «Il tema dell’incontro, rivolto a famiglie, educatori, insegnanti e appassionati, prende spunto dal pedagogista Richard Louv che, nel suo libro "L’ultimo bambino nei boschi", introduce il concetto di "Sindrome da deficit di natura": l’allontanamento dei bambini dall’ambiente naturale può avere effetti negativi sul loro benessere psico-fisico e sul loro sviluppo cognitivo – si legge nel comunicato –. Numerosi studi scientifici confermano ormai questa correlazione. Trascorrere tempo nella natura favorisce la concentrazione e i livelli di attenzione, riduce lo stress e sostiene il sistema immunitario.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

Domeniche del detox digitale, alla Biblioteca Giana Anguissola "La scuola dei lupi cattivi"La Biblioteca Ragazzi Giana Anguissola sarà aperta domenica 11 gennaio, dalle 15:30 alle 18:30, in occasione della giornata di detox digitale promossa dalla Regione Emilia Romagna.

