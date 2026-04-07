Xpeng P7+ la prova de Il Fattoit – Quando il comfort fa rima con elettrone – FOTO

Una prova del veicolo elettrico Xpeng P7+ è stata pubblicata recentemente da Il Fatto.it. La recensione include diverse foto che mostrano il design e le caratteristiche della vettura. Si tratta di un modello che combina comfort e tecnologia, offrendo un’esperienza di guida incentrata sulla mobilità sostenibile. La prova si concentra anche sugli aspetti estetici e funzionali del veicolo, evidenziando le sue peculiarità rispetto ad altri modelli del settore.

‹ › 1 8 xpeng p7+. ‹ › 2 8 xpeng p7+. ‹ › 3 8 xpeng p7+. ‹ › 4 8 xpeng p7+. ‹ › 5 8 xpeng p7+. ‹ › 6 8 xpeng p7+. ‹ › 7 8 xpeng p7+. ‹ › 8 8 xpeng p7+. La nuova XPENG P7+ è una di quelle auto che dal vivo rendono sicuramente più che in foto. Ha dimensioni importanti, perché supera i cinque metri di lunghezza, ma riesce comunque a non sembrare ingombrante. La sagoma è quella di una fastback vera, con il tetto che scivola verso la coda in modo molto pulito, mentre il frontale basso e affilato le dà un’aria moderna, quasi sofisticata. Le superfici sono lisce, i dettagli ridotti al minimo, le maniglie sono a scomparsa e tutto sembra disegnato per migliorare l’efficienza aerodinamica prima ancora che per stupire. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Xpeng P7+, la prova de Il Fatto.it – Quando il comfort fa rima con elettrone – FOTO

Changan Deepal S05, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone a prova di neve e ghiaccio – FOTOMettere alla prova un suv (in questo caso pure elettrico) sulla neve è uno dei modi più sinceri per capire quanto contino davvero trazione, gestione...

Toyota C-HR+, la prova de Il Fatto.it – L’elettrone versatile che convince – FOTO‹ › 1 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 2 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 3 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 4 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 5 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 6 / 9 toyota c-hr+ ‹ › 7 / 9...

Temi più discussi: Xpeng P7+: spazio da limo, ricarica record, prezzo da C-SUV - Video; Xpeng P7+: È all inclusive (e si ricarica alla svelta); Ecco la fastback cinese che sfida le premium europee; Xpeng P7+, quando l'AI smette di essere un gioco. E guida.

Ecco la fastback cinese che sfida le premium europeeArriva in Europa la Xpeng P7+: fastback elettrica da 5 m, fino a 530 km WLTP, ricarica in 12 minuti e prezzo italiano da 46.170 euro ... msn.com

Al volante della super berlina con cervellone da 750 TOPS, ricarica a 400 kW e una qualità livello premium, a un prezzo poco premiumAl volante della super berlina con cervellone da 750 TOPS, ricarica a 400 kW e una qualità livello premium, a un prezzo poco premium ... motorbox.com

Dopo la première al Motor Show di Bruxelles di gennaio, XPENG a partire da aprile 2026 avvia la commercializzazione della nuova XPENG P7+ in 25 mercati europei. Il nuovo modello full-electric arriva in un momento chiave in cui l’industria affianca alla pote - facebook.com facebook

Xpeng P7+: spazio da limo, ricarica record, prezzo da C-SUV - Video x.com